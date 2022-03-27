المنتخب الوطني يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة سوريا

2022/03/27 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر المُنتخب الوطنيّ تدريباته في دبي استعداداً لمواجهةِ منتخب سوريا يوم الثلاثاء المُقبل.

وشاركَ في التدريباتِ التي حضرها وزيرُ الشباب والرياضة، عدنان درجال، جميعُ اللاعبين وتم تقسيمهم إلى وجبتين، حيث جاءت التدريبات بدنيّة واستشفائية لاستَعادةِ النشاط، وركز الجهاز الفني خلال التدريبات على خطة اللعب ولعب التمريرات القصيرة واستغلال ثغرات الخصم، إضافة الى التسديد على المرمى.

واكد الجهاز الفني، أن الظروف في المباراة المقبلة مختلفةٌ بالنسبةِ للمنتخبين، كون سوريا ليس لديها أملٌ في التأهل، وهذا يمنحها أريحيةً في اللعبِ من دون ضغوطاتٍ، وبكل تأكيد هي ليست سهلةً على أسود الرافدين، واللاعبين سيبذلون جهدهم من أجل الفوز.

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