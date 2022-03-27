ماكرون يعلق على وصف بايدن لبوتين بـ

2022/03/27 | 16:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى وصف نظيره الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بأنه "جزار" عقب اجتماع بايدن مع لاجئين أوكرانيين في وارسو.

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