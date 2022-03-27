الموقف الوبائي: حالة وفاة واحدة و230 إصابة جديدة

2022/03/27 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته إيرث نيوز، أنها “سجلت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 883 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا حالة واحد فقط في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح […]

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