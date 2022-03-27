الاتحاد الإسلامي الكردستاني: سنقاطع جلسة الأحد ونتوقع حدوث مواجهة مسلحة

2022/03/27 | 16:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوضع ينذر بحدوث مواجهة مسلحة وأن ما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني خطأ.

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