توصية فنية بترميم الملعب الثاني لنادي القوة الجوية

2022/03/27 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدمت اللجنة الفنية في نادي القوة الجوية، توصية بترميم الملعب الثاني للنادي استعدادا لانطلاق دوري الأشبال والناشئين.وذكر النادي في بيان ان “اللجنة الفنية لنادي القوة الجوية الرياضي، عقدت اجتماعا بمقر النادي، ناقشت فيه العديد من الأمور التي تخص عمل الفئات العمرية في البيت الجوي”.وبين ان “اللجنة الفنية ناقشت في الاجتماع جملة […]

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