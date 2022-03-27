"بوتين الجزار".. ماكرون يكشف لماذا لا يحبذ "هذا النوع من الكلام"

2022/03/27 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، من "تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا" غداة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزّار".

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