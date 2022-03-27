2022/03/27 | 16:29 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة اصابات كورونا في العراق تنخفض عن 3%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يس عراق: بغداد
سجلت وزارة الصحة اليوم الاحد 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا باجراء 8242 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق هذه الارقام تبلغ نسبة الاصابة بكورونا في العراق 2.7%، وهي اقل من 3% التي كان يسجلها طوال الايام الماضية، بعد انتهاء الموجة الرابعة بالكامل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة اصابات كورونا في العراق تنخفض عن 3%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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