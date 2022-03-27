دراسة: السمنة في عمر الـ50 قد تسبب لك أمراضا وكأنك تبلغ 75 عاما

2022/03/27 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أظهرت دراسة جديدة أن السمنة في الخمسينيات من العمر تسبب نفس المشاكل الصحية التي يعاني منها شخص يبلغ من العمر 75 عاما.وبحسب الدراسة من المحتمل أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل خطير في سن 55 عاما من نفس المشاكل الصحية التي يعاني منها الأشخاص البالغون 75 عاما الذين لا […]

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