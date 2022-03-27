وفاة واحدة.. العراق يعلن موقفاً وبائياً منخفضاً للجائحة

2022/03/27 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 883 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا هي حالة واحدة فقط في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 18758".

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