توجيهات صارمة من محافظ ذي قار بمنع الابتزاز داخل بلديات المحافظة

2022/03/27 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زار محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاحد ، مديريتي بلدية الناصرية وبلديات ذي قار ، وتفقد اقسامهما وشعبهما ، واستمع لمطالب عدد من المراجعين فيها واصدر اوامر صارمة بمنع محاولات الابتزاز فيهما.ووجه المحافظ بحسب بيان مكتبه الاعلامي وتلقته وكالة ايرث نيوز “بالعمل على تنظيم الامور الادارية في المديريتين، وتشخيص المبتزين والمعقبين […]

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