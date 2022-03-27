الحرب الإمبريالية في أوكرانيا - سعود سالم

2022/03/27 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم لثلاثة عقود مضت، كان الفضاء الأوكراني مسرحًا جيوسياسيًا للعديد من الصراعات والمعارك المرئية وغير المرئية، العلنية والسرية، قامت بها الإمبريالية الأمريكية في محاولة للتحكم في المنطقة وذلك بالفصل بشكل قاطع بين الإمكانيات الإقتصادية الصناعية والبشرية الضخمة لأوروبا الغربية، وبين الفضاء الروسي ذا المساحات الشاسعة المليئة بالموارد والثروات المعدنية المتعددة والأراضي الزراعية الخصبة.



سبب هذه المحاولات ا ......





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