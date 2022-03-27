الهيمنة عبر الإقتصاد- نموذج فلسطين - الطاهر المعز

2022/03/27 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الإقتصاد أداة لدعم احتلال فلسطين لا يُشكِّلُ الإحتلال الصّهيوني لفلسطين، ولأي جزء آخر من الأرض العربية، احتلالاً "كلاسيكيًّا"، بل استعمارًا استيطانيًّا "إِحْلاَلِيًّا" من نوعٍ خاصٍّ ( إحلال مجموعات من المُسْتَعْمِرِين الغُرَبَاء مَكان الشّعب الأصلي، صاحب الأرض والوطن)، يحمل بعض خصائص الإحتلال الإستيطاني الأوروبي لأمريكا ولأستراليا ولنيوزيلندا، ويختلف عنه في بعض الخصائص والمُمَيِّزات الأخرى ......





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