تسجيل 230 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 883 حالة للشفاء في العراق

2022/03/27 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وذكرت الصحة، في بيان ، أنها “سجلت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 883 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالة واحدة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 18758”.

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