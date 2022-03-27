العراق يسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/03/27 | 16:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي (فيسبوك)

ألترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 27 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 230 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 883 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.3%.

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