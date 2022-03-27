مؤامرة استمالة النواب بالترهيب والترغيب..!

2022/03/27 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى || لا شك أن استمالة النواب الذين يطلق عليهم عبارة المستقلين في البرلمان العراقي حالة مؤسفة ومؤلمة لأنها ذروة الفساد وهذا يعني تشجيع ودعم للفاسدين وفي نفس الوقت قوة حامية لهم ومدافعة عنهم والغطاء الذي يغطي فساد الفاسدين ويقول لهم اعبثوا افسدوا ما يحلوا لكم فأنتم في أمن وأمان.المفروض بكل […]

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