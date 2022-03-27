الرشيد يعلن إطلاق الوجبة الثانية لسلفة منتسبي القوات الأمنية

2022/03/27 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، إطلاق الوجبة الثانية لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والبالغة 10ملايين دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التقديم على السلف الكتروني لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون"، مبينا أن "البرنامج الخاص بسلف الموظفين سيتم تجهيزه الشهر المقبل".ودعا المصرف كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لتسلمها".

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