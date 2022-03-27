2022/03/27 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المدير الفني للمنتخب السوري غسان معتوق، على أهمية مباراة نسور قاسيون أمام العراق في الجولة الاخيرة من تصفيات كأس العالم.وذكر بيان عن الاتحاد السوري بكرة القدم تابعته “ايرث نيوز” ان “منتخب سوريا الوطني، اجرى حصته التدريبية الأولى مساء امس على ملعب نادي الوصل استعدادا لخوض المباراة الأخيرة له في التصفيات التأهيلية […]

ظهرت المقالة منتخب سوريا: مباراة العراق مهمة..



نريد إنهاء التصفيات بشكل إيجابي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب سوريا: مباراة العراق مهمة.. نريد إنهاء التصفيات بشكل إيجابي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب سوريا: مباراة العراق مهمة.. نريد إنهاء التصفيات بشكل إيجابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).