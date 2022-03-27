الاتحاد العراقي يؤجل مباريات بطولة الكأس إلى إشعار آخر

2022/03/27 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ،اليوم الأحد، تأجيل مُباريات بطولة الكأس إلى إشعار آخر.

وقرر “الاتحاد العراقيّ لكرة القدم في بيان، تأجيل مُباريات بطولة الكأس (الدور ربع النهائي) إلى إشعار آخر”.

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