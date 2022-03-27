السفير الأميركي لدى الناتو: لا يمكن السماح لبوتين بمواصلة الحرب على أوكرانيا

2022/03/27 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال السفير الأمريكي لدى الناتو، اليوم الاحد، إن واشنطن ليست لديها خطة لتغيير النظام الحاكم في روسيا، مشيرًا إلى أنه لايمكن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمواصلة الحرب على أوكرانيا.فيما حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس السبت، القوات الروسية من “التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي”، واصفًا النزاع في […]

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