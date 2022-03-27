الداخلية تزف بشرى لأكثر من 11 الف أسرة عراقية

2022/03/27 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، أمرا اداريا بتجديد التعاقد لمنتسبي الصحوات بعد تأخر صرف رواتبهم منذ بداية السنة الحالية.

ادناه نص الأمر الاداري:

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