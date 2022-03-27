بالجدول :الموقف الوبائي بالعراق يسجل حالة وفاة واحدة مع 230 إصابة خلال ال24 ساعة

2022/03/27 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في عموم العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية اليوم ، أنها “سجلت 230 إصابة

جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 883 شخصا

للش

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