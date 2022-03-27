الكاظمي يدعو قوى العراق لتجاوز الخلافات وتشكيل الحكومة

2022/03/27 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، الأحد، القوى السياسية، إلى

تجاوز خلافاتها وتشكيل الحكومة الجديدة

وطي صفحة الأزمة السياسية المستمرة منذ

إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.

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