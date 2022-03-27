2022/03/27 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت حكومة إقليم كردستان ،اليوم الأحد، تعليمات جديدة للسائحين الوافدين إلى الإقليم عبر المنافذ الجوية والبرية.

وأوضح بيان لحكومة الاقليم ان التعليمات الجديدة تقضي بالاكتفاء بأبراز شهادة التلقيح الدولية لفيروس كورونا والتي تثبت تلقي الوافدين والمغادرين العراقيين والاجانب جرعة واحدة على الاقل من لقاح جونسون اند جونسون او جرعتين لبقية الانواع فضلا عن عدم المطالبة بفحص سالب عند المغادرة او الدخول بدأَ من الاول من نيسان المقبل على ان يستثنى من ذلك من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيهم اللقاح والزامهم بجلب فحص سالب اجري خلال اثنتين وسبعين ساعة.

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