بينيت يدعو أمريكا لعدم رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.. ويشير إلى هجمات الحوثي

2022/03/27 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، بوضوح عن "قلق إسرائيل البالغ" بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

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