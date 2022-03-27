الرأسمالية هي الحرب , الحرب على الرأسمالية ! - التيار الشيوعي الأممي

#التيار_الشيوعي_الأممي أوروبا تعرف الحرب مرة أخرى .
ليست هذه المرة الأولى منذ مذبحة الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945 .
مع بداية تسعينيات القرن العشرين دمرت الحرب يوغسلافيا السابقة مؤدية لموت 140 ألفا و مجازر جماعية هائلة للمدنيين تحت شعار "التطهير العرقي" كما في سيبرنيتشا في يوليو تموز 1995 عندما ذبح 8000 رجل و فتى بدم بارد .
الحرب التي اندلعت للتو مع هجوم القوات الروسية على أوكرانيا ليست فتاكة بنفس الدرجة حتى اليوم ل ......
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