قصي بن كلاب - سيد القمني

2022/03/27 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلاميةقصي بن كلابتنبئنا كتب الأخبار أن محاولات السيطرة على مكة مسألة قديمة، تعود في قِدَمها إلى قبيلة جرهم، وهي من أصل يمني قحطاني؛ وكيف أنه قد اصطرع حول مكة عربُ الجنوب القحطاني وعربُ الشمال العدناني، فتنتقل من سيادة جرهم إلى سيطرة إياد بن نزار، ليغلبه عليها بعد ذلك مضر، ومن مضر تنتزعها خزاعة اليمنية مرةً أخرى، لينتهي بها الأمر إلى الاستقرار في يد قريش؛ ......





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