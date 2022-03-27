ذكريات الصبا.. و حرقوا البيت! .11. - مهند البراك

2022/03/27 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك و يرى العديد من المراقبين و المؤرخين، ان مقتل ابو الهوب بتلك الطريقة الإجرامية و غيابه، لعب دوراً كبيراً في تصعيد العنف في تعامل الاطراف السياسية مع بعضها البعض في محلات السكن و الاسواق و في اماكن العمل، حيث انه قد حوّل عدداً من فتوات الاحياء الشعبية الى التعامل بالعنف دفاعاً عن النفس او ثأراً للشهيد ابو الهوب، او مواجهةً للسلاح المنفلت وقتذاك .



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في وقت كان فيه المقدم (طاهر يحيى) القومي الإتج ......





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