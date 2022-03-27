تعهد بإذابة جائزة الأوسكار.. شون بين يدخل على خط حرب أوكرانيا

2022/03/27 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الممثل الأميركي، شون بين، بتدمير جائزة الأوسكار علنا، إذا لم تتم دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، للتحدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة، أو الحديث عن الأزمة الإنسانية بسبب الغزو الروسي.

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