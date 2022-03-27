الكشف عن موقف جوارديولا من مستقبل محرز

2022/03/27 | 17:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوضع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خطة تخص اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.ومن بين هؤلاء اللاعبين، الثلاثي، الجزائري رياض محرز والألماني إيلكاي جوندوجان والإسباني رودري.وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيعرض على رودري ورياض محرز وإيلكاي جوندوجان عقودًا جديدة لإبقائهم في ملعب "الاتحاد".ولعب الثلاثي دورًا كبيرًا في نجاحات السيتي بالمواسم الأخيرة، خاصة جوندوجان ومحرز، ويحرص بيب جوارديولا على ضمان تمديد إقامتهم في النادي.رياض محرز وجوندوجان لديهما عقود تنتهي بنهاية الموسم المقبل، لكن من المتوقع أيضًا أن يمددا إقامتهما في النادي السماوي.وتأتي هذه الأنباء بعد ورود تقارير صحفية عن اهتمام أندية يوفنتوس، برشلونة وباريس سان جيرمان بخدمات محرز في الصيف المقبل.يذكر أن محرز يحتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر سيتي في كل البطولات هذا الموسم برصيد 22 هدفا.

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