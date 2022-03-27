الأزمة الأوكرانية قد تؤثر في الأعمال التجارية لأكثر من عقد

2022/03/27 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال كريستيان مومنتالر، الرئيس التنفيذي لشركة سويس آر إي أيه جي للتأمين، إن الأزمة الروسية – الأوكرانية تعد “جرس إنذار” سيؤثر في الأعمال التجارية لعقد من الزمن أو أكثر.

وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أنه في غضون ساعات من الحرب الروسية الأوكرانية، قررت شركة التأمين وقف الأعمال التجارية الجديدة في روسيا، حيث تصل أقساط التأمين إلى نحو مائة مليون فرنك سويسري “107 ملايين دولار” سنويا.

ووفقا لما ذكرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء، توقع مونتالر أن يكون للحرب الأوكرانية تداعيات على مدى الأعوام العشرة إلى العشرين المقبلة.



وأضاف، “ليس هناك طريق سهل للعودة، لهذا السبب توقفنا عن التعامل ليس فقط مع أشخاص وشركات تخضع للعقوبات، لكن مع الجميع”.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 65 فردا وشركة، ردا على تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا.

وبحسب مستجدات نشرتها وزارة الدفاع البريطانية، تشمل العقوبات شركة كرونشتات الروسية لتصنيع الأسلحة بوصفها مصنعا للطائرات العسكرية المسيرة أوريون، وغيرها من الطائرات المسيرة.

المصدر: جريدة العرب الاقتصادية

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