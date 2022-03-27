تركيا تنفي نيتها تزويد أوكرانيا بمنظومة أس 400 الدفاعية

2022/03/27 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

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فند وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،اليوم الأحد، الانباء التي تحدثت عن نية بلاده اعطاء أوكرانيا منظومة الصواريخ الدفاعية أس 400.

ونفى أوغلو في تصريح أدلى به خلال مشاركته في مؤتمر الدوحة تقارير تناقلتها وسائل إعلام أميركية حول مقترحات لإرسال تركيا منظومات إس 400 الّتي اشترتها من روسيا إلى الجانب الأوكراني مؤكدا ان هذا الأمر غير مطروح إطلاقًا على الطّاولة وان أنقرة لم تدرسه بأيّ شكل من الأشكال.

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