الرشيد يعلن اطلاق الوجبة الثانية من سلف منتسبي القوات الأمنية

2022/03/27 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد ،اليوم الاثنين، عن اطلاق الوجبة الثانية لسلف منتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 10 مليون دينار.

ودعا المصرف، “كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام الوجبة الثانية لسلف منتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 10 مليون دينار”.

واكد أن “التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل)ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون”، مشيراً إلى أن “البرنامج الخاص بسلف الموظفين سيتم تجهيزه الشهر المقبل”.

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