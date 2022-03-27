حركة امتداد تنفي تحالفها مع التيار الصدري- عاجل

2022/03/27 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت حركة امتداد، اليوم الأحد، بشأن تحالفها مع التيار الصدري وحضور اعضائها إلى جلسة اختيار رئيس الجمهورية التي قاطعتها اغلب الكتل السياسية.

وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في تصريح لــ(بغداد اليوم)، إن "ما حصل في جلسة اختيار رئيس الجمهورية ليس تحالفاً مع التيار الصدري ولا اي طرف آخر ولكن بسبب عدم اكتمال النصاب فإن حركة امتداد وضعت شروطا تصب في مصلحة الشعب العراقي لحضور الجلسة"

وأكد أنه "تمت الموافقة عليها وحضر اعضاء الحركة".

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