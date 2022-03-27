البابا فرنسيس: الغزو عمل وحشي وتنديس للبلاد من قبل روسيا

2022/03/27 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب البابا فرنسيس ،اليوم الأحد، عن استنكاره لوحشية الحرب في أوكرانيا واصفا اياها بأنها عمل همجي وتدنيس للبلاد من قبل روسيا.

وخاطب الحبر الأعظم المتجمهرين عقب اداء صلاة يوم الأحد قائلا لقد مضى أكثر من شهر على بدء هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها والتي مثل أي حرب تمثل هزيمة لنا مؤكدا ان يصلي من أجل كل مسؤول سياسي لكي يفكر في هذا الأمر ويلتزم به ويفهم بالنظر إلى أوكرانيا المعذبة أن الوضع يزداد سوءًا في كل يوم من أيام الحرب.

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