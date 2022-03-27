جاره سكب عليه البنزين وأشعل فيه النيران.. جريمة بشعة تهز مصر

2022/03/27 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أثار مقتل شاب مصري، حرقا، على يد أحد جيرانه، موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالثأر من الجناة. وشهدت مدينة دمياط الجديدة جريمة قتل مروعة، هزت أرجاء المحافظة، عندما قام أحد الاشخاص بسكب البنزين على طالب جامعي في كلية التجارة، بجامعة دمياط، وأشعل النار في جسده، انتقاما منه لقيامه بمزاعم تناقلتها وسائل […]

ظهرت المقالة جاره سكب عليه البنزين وأشعل فيه النيران..



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