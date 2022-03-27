قانوني: مجلس النواب يرتكب مخالفات دستورية منذ أكثر من خمسة شهور

2022/03/27 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ، الأحد، أن مجلس النواب يرتكب مخالفات دستورية مستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر إلى الان بسبب عدم تنصيب رئيس للجمهورية.وقال الصوفي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “جلسة البرلمان الأولى كانت بداية شهر أيلول ، وانتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم خلال ثلاثين يوما وكل […]

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