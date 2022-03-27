بغداد تتأهب.. فاتورة الأرقام تضع البرلمان امام الامتحان.. فمن يحسمها؟

2022/03/27 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قراءة سياسية تزداد تعقيدا بعد تأجيل آخر لجلسة اختيار رئيس الجمهورية، ما يضع السياسيين أمام امتحان صعب في البرلمان للخروج من الأزمة والانسداد، سيما مع ما يطلبه العراقيون من الإسراع في تشكيل الحكومة وتحقيق الإصلاح المنشود.

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