الازمة السياسية تنعش معارض الجكسارات في بغداد

2022/03/27 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

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على الرغم من الانخفاض الكبير في حركة معارض بيع وشراء المركبات في بغداد الا ان الآونة الأخيرة شهدت اقبالا على بعض مركبات الدفع الرباعي من قبل السياسيين حيث يتم تداولها كهدايا مقابل تغيير المواقف او لمأرب أخرى.

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