2022/03/27 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى السفير هشام العلوي، رئيس دائرة حقوق الإنسان، اليوم الاحد، مع السفيرة الأسترالية المعتمدة لدى العراق، بولا غانلي، بحضور بارتيك رازوسكي، دبلوماسيّ في السفارة في مقر وزارة الخارجية.وأعرب السفير العلوي، بحسب بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز عن “تقديره لدعم الجانب الأسترالي للعراق على عدة أصعدة وخاصة في مجال حقوق الإنسان”، مستعرضا […]

ظهرت المقالة استراليا تؤكد دعمها للعراق في مجال حقوق الإنسان أولاً على ايرث نيوز.

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