2022/03/27 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#مريم_نجمه خصبا كان قلمي .......من يوميات الغياب !خصبًا كان قلمي ..!كأنه يمشي على حقول الورد تتدفق الكلمات وحدها دون عناء , وتفكير من دواة الأجواء الفائضة بالحركة , المغمورة بالحب المملوءة بالحنان والفرح والراحة النفسية والعاطفية كان هناك , شريكا ٌ رفيقا ٌ حبيبا محاميًا كاتباً معي..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خصباً كان قلمي ..! - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#مريم_نجمه خصبا كان قلمي .......من يوميات الغياب !خصبًا كان قلمي ..!كأنه يمشي على حقول الورد تتدفق الكلمات وحدها دون عناء , وتفكير من دواة الأجواء الفائضة بالحركة , المغمورة بالحب المملوءة بالحنان والفرح والراحة النفسية والعاطفية كان هناك , شريكا ٌ رفيقا ٌ حبيبا محاميًا كاتباً معي..
وبجانبي كانت هناك القضية الوطنية حاضرة دوماً وأبداً معنا فهي سبب وجودنا هنا ..
يحفر بإز ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خصباً كان قلمي ..! - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خصباً كان قلمي ..! - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).