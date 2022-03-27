خصباً كان قلمي ..! - مريم نجمه

2022/03/27 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه خصبا كان قلمي .......من يوميات الغياب !خصبًا كان قلمي ..!كأنه يمشي على حقول الورد تتدفق الكلمات وحدها دون عناء , وتفكير من دواة الأجواء الفائضة بالحركة , المغمورة بالحب المملوءة بالحنان والفرح والراحة النفسية والعاطفية كان هناك , شريكا ٌ رفيقا ٌ حبيبا محاميًا كاتباً معي..



وبجانبي كانت هناك القضية الوطنية حاضرة دوماً وأبداً معنا فهي سبب وجودنا هنا ..



يحفر بإز ......





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