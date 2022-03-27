قواعد الدستور العراقي في الانتخابات .. تطبق جزافاً بلا قواعد - علي عرمش شوكت

2022/03/27 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت منذ ان تاسس الدستور العراقي الحالي ظل عليلاً.



وبدلاً ان تتعزز الثقة به من خلال التطبيق المنصف لمواده التي صنعت مفعمة بالاشكالات لكون منطلقاتها جاءت من لدن مشرّعين تتولاهم النزعات العرقية والاثنية.



الامر الذي اوصل مواد الدستور، الى ان تمسي اسيرة الارادات الفأوية المتسترة خلف ما سمي بـ { حق المكونات } الذي من شأنه تقزيم حق المواطنة الاعظم، وتمزيق الوطن الموحد. هكذا " تورد الابل "..



نقول هذه الك ......





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