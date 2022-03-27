جذور الفوضى في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا - جواد بشارة

2022/03/27 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة كتاب جذور الفوضى في خمس دول عربية بيير جون لويزارترجمة د.



جواد بشارةالمقدمةعودة التاريخ؟العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا: إن قائمة الدول العربية الفاشلة مثيرة للإعجاب وتهدد أوروبا بشكل مباشر.



امتد فشل الطائفية السياسية في بلاد الشام والعراق، في سياق حرب طائفية بين السنة والشيعة، إلى اليمن، مع غياب الهوية المشتركة في ليبيا.



إنه نموذج دولة كامل يغرق في فوضى معممة.



ومع ذلك، فإن هذا ......





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