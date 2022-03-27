طالبان تحمي

2022/03/27 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى حكومة طالبان في أفغانستان إلى الاستفادة من منجم يعتقد أنه يحوي "أكبر مخزون للنحاس في العالم" بعد عقود من الفشل في الاستفادة من هذه الثروة الهائلة

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