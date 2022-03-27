إبراهيموفيتش: الكرة الذهبية سياسية

2022/03/27 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع انتقد المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، المعايير التي تمنح من خلالها جائزة الكرة الذهبية.وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "لطالما كنت أشعر بالفضول بشأن اللعب في الدوري الألماني.يوجد فريق مثل بايرن ميونخ.إنه نادٍ رائع".وأضاف، "في كل مرة كنت ألعب فيها ضد البايرن، كنت أرى دائمًا منشآتهم والملعب، والتنظيم.هذا النادي لديه تاريخ مثير للإعجاب".وختم بالقول: "الكرة الذهبية؟ إنها جوائز سياسية.إنهم يريدون (السيد المثالي)، لكن إذا تحدثت وقلت ما تفكر فيه، فإنهم لن يمنحوك الجائزة، لذا من السهل منحها إلى رجل لطيف، وهذا لا يغير أي شيء بالنسبة لي، ولن يجعلني أفضل، أو أسوأ".

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