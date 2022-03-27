الشابندر يغرد: الأربعاء المقبل لا يختلف عن السبت المدبر

2022/03/27 | 17:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفشل التحالف الثلاثي يوم أمس بعقد جلسة انتخاب ريبير البارزاني كرئيس للجمهورية.

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