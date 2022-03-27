"سيطرة الصقور".. معبر المآسي الذي استنزف العراقيين بين الأنبار وبغداد

2022/03/27 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

يبدو ان "سيطرة الصقور" باتت وجه اخر وتحولت من نقطة امنية الى محطة لاستنزاف المواطن العراقي ونقطة تقضي عندها ساعات طوال حتى لقبها المواطنون بـ(حاصودة الاروح)، بعد ان سجلت فيها حالات وفيات لمرضى وولادات بسبب طول الانتظار.

وابدى العديد من المواطنين تذمرهم من تلك السيطرة لما تسببه من معاناة لهم وما سجلت فيها من احداث مؤلمة من بينها حالات وفيات لمرضى في سيطرة الصقور بسبب طول ساعات الانتظار لأوقات طويلة جدا.

وتقع "سيطرة الصقور" 15 كم جنوب شرقي مدينة الفلوجة بطريق وعر ومخيف بمنطقة صحراوية تمتد فيها العجلات لطوابير طويلة جدا.

ويروي أبو فهد من أهالي مدينة الفلوجة في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "سيطرة الصقور باتت شبح لأهالي المدينة ما ان تمر من خلالها تتطلب منك صبرا طويلا كون الانتظار عندها يتطلب قضاء ساعات طوال".

ويفيد ان "إجراءات التفتيش ليس هي المعطل والمعرقل فيها وانما تعامل وتقصد القائمين عليها والإجراءات المتبعة هي سبب معاناة الأهالي والمارين من خلالها".

ام فاطمة ذات الـ 60 عاما من أهالي الفلوجة افقد الحزن والدموع كلامها بالتعبير عن معاناة تلك السيطرة واختصرتها بدموع وكلمات حزينة تقول "فقدت اخي في تلك السيطرة الذي يعاني من بتر الساق جراء اصابته بالسرطان واضطررنا الانتظار لساعات طوال في السيطرة حتى فارق الحياة".

من جانبه يبين علي الدليمي ضابط في الجيش السابق من أهالي الفلوجة في حديث مع (بغداد اليوم)، ان "ما يجري في سيطرة الصقور هو عقوبة واضحة لأهالي الانبار وخالية من أي حس امني".

ويضيف بالقول: "قضيت 30 عاما في الخدمة العسكرية ضابطا في الجيش السابق ولدي اطلاع موسع بالعمليات والخطط الأمنية وما يجري في سيطرة الصقور لا علاقة له باي مصد للعجلات المفخخة او الإرهابيين بحسب ما يدعي القائمين على تلك النقطة الأمنية".

ويفيد "شاهدنا بأعيننا حالات نساء في المخاض وضعن اطفالهن في العجلات بعد ساعات من الانتظار ومرضى يفارقون الحياة وشباب يهان وابرياء اعتقلوا كأنها باتت مقبرة او حاصودة للأرواح وليس نقطة امنية".

ويلفت الى ان "العجلات المفخخة او السلاح ليس كالسابق والإرهابيين لديهم خلايا يفخخون ويفجرون ويغتالون داخل المناطق ولايمكن عبور عجلة مفخخة من الرمادي لتفجيرها في بغداد مما يعني ان تلك الاجراءات فاشلة بامتياز".

وتابع انه "يمكن الاستغناء عن سيطرة الصقور من خلال سونار يعمل بشكل صحيح يكشف ما بداخل العجلة مجرد المرور من السونار وعدم اتعاب المواطنين واهانتهم بالطرق المتبعة أضافة الى تفعيل الجهد الاستخباري".

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