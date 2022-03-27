ماكرون على وصف بايدن لبوتين بـ “الجزار”

2022/03/27 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، من “التصعيد اللفظي” ضد روسيا، على خلفية وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى بولندا بـ”الجزار”.وقال ماكرون في تصريحات لقناة “فرانس 3” الفرنسية “لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين”.وأشار ماكرون إلى أن […]

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