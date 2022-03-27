التغيير مرتقب في حفل توزيع جوائز الأوسكار

2022/03/27 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لأول مرة منذ عامين، تعود جوائز الأوسكار إلى طبيعتها بحضور النجوم في مسرح “دولبي” فيما تأمله الأكاديمية أن يكون حفل أوسكار عادي، باستثناء جميع الأشياء التي تغيرت.

وسيبدأ العرض 49 لجوائز الأكاديمية كالعادة في الساعة 8 مساء، وقبل ساعة من بدء البث، سيتجمع الحاضرون في دولبي لعرض ثمانية جوائز وخطابات القبول التي سيتم إذاعتها في بث ستوقع أن يدوم ثلاث ساعات.

ورغم أن الأمر لم يكن سهلا، تعافت صناعة الأفلام بشكل كبير من الوباء، مع النجاح الكبير لفيلم “الرجل العنكبوت، لا طريق للعودة إلى الوطن”، وباعت صناعة الأفلام العالمية حوالي 21.3 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 42.3 مليار دولار في عام 2019.

وعرضت هوليوود أفلامها مباشرة على الناس من خلال منصات بث الفيديو، إذ تم عرض النصف من بين أفضل عشرة 10 أعمال مرشحة لجوائز هذا العام في تلك المنصات.

وتواجه جوائز الأوسكار هذا العام تحدي جذب الانتباه العالمي بعد عامين من الوباء وبينما تدمر حرب روسيا أوكرانيا.



قال المنتج السينمائي، ويل باكر، إن الحرب في أوكرانيا سيتم التطرق إليها باحترام خلال البث.

ويأتي فيلم “The Power of the Dog” من “نتيفلكس” وهو فيلم غربي من إنتاج جين كامبيون، مع 12 ترشيحا وفرصة جيدة للفوز بالجائزة الكبرى.

لكن كل الزخم يكمن في الدراما العائلة الصماء “CODA” للمخرج سيان هيدر، وسيكون فوزه انتصارا لشركة Apple TV+، التي استحوذت على الفيلم من مهرجان Sundance السينمائي العام الماضي وأنفقت الكثير في الترويج له لأعضاء الأكاديمية.

ولكن يتوقع أن تذهب معظم الجوائز في الليلة إلى “الكثبان”، ملحمة الخيال العلمي الشاملة لدينيس فيلنوف.

وسيكون مضيفو جوائز الأوسكار الثلاثي إيمي شومر وواندا سايكس وريجينا هول، وسيكون البث على منصات بما في ذلك Hulu Live TV و YouTubeTV وعلى ABC.com.

كما استعان المنتجون بمجموعة من الفنانين المرصعين بالنجوم بما في ذلك بيلي إيليش وبيونسيه لغناء الأغاني المرشحة للجوائز.

ومن المقرر أن يستمر العرض التمهيدي على السجادة الحمراء لقناة ABC من الساعة 6:30 إلى 8 مساء.

وتحث الأكاديمية الحضور على التواجد في مقاعدهم بحلول الساعة 7، وقالت بعض النجمات، مثل جيسيكا تشاستين المرشحة لجائزة “عيون تامي فاي”، إنهم لن يجروا مقابلات على السجادة الحمراء إذا كان ذلك يعني تفويت تقديم جوائز مثل أفضل شعر ومكياج، والتي تم ترشيح فناني فيلم “تامي فاي” لها.

المصدر: أسوشيتد برس

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