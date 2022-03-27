الفصل الرابع والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب ( المؤمنون / الذين آمنوا ) - أحمد صبحى منصور

2022/03/27 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الرابع والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب ( المؤمنون / الذين آمنوا ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةمقدمة إن الأصل أن يكون الخطاب التشريعي للمؤمنين والذين آمنوا للجميع ذكورا وإناثا ، إلا إذا جاءت قرينة تؤكد أن المقصود هم الرجال فقط فيما يخص النساء ، أو النساء فقط .



هذه هي نظرة القرآن السامية للمرأة ومساواتها بالرجل في الخطاب التشري ......





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