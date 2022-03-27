بلينكن من إسرائيل: ملتزمون بمواجهة أفعال إيران العدائية

2022/03/27 | 18:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، على التزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمواجهة الأفعال العدائية من إيران بغض النظر عما إذا كان بإمكان واشنطن إحياء الاتفاق النووي مع إيران أم لا.

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